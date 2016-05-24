Мэрия Уфы больше не планирует влезать в новые долги

— 600 миллионов - не большой дефицит (бюджета - прим.ред.), это нормально, до 10% допускается, пиковая цифра была в 2014 году, - отметил сегодня Ильдар Хасанов на пресс-конференции. –. По заимствованиям у нас нагрузка 90% Больше мы наращивать долги не планируем, напротив взят курс на снижение. Мы перестали выдавать гарантии. Четыре года назад у нас было 5,5 миллиарда гарантий, то сейчас эта цифра снизилась до двух миллиардов. По долгам с учетом процентов у нас выходит не более одного миллиарда в год, это подъемная для нас цифра.