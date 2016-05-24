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Мэрия Уфы больше не планирует влезать в новые долги

24 мая 2016, 14:12
Администрация Уфы в этом году не намерена брать новые кредиты. Заместитель главы администрации Ильдар Хасанов сегодня заявил журналистам, что мэрия будет снижать объем заимствований. При этом, по его мнению, долгов у города и сейчас не так много.

— 600 миллионов - не большой дефицит (бюджета - прим.ред.), это нормально, до 10% допускается, пиковая цифра была в 2014 году, - отметил сегодня Ильдар Хасанов на пресс-конференции. –. По заимствованиям у нас нагрузка 90% Больше мы наращивать долги не планируем, напротив взят курс на снижение. Мы перестали выдавать гарантии. Четыре года назад у нас было 5,5 миллиарда гарантий, то сейчас эта цифра снизилась до двух миллиардов. По долгам с учетом процентов у нас выходит не более одного миллиарда в год, это подъемная для нас цифра.

Хасанов подчеркнул, что Уфа – не самый закредитованный город. Лидирует в этом плане, по его словам, Казань.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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