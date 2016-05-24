Башкирия вошла в десятку лучших мест для детского отдыха

Башкирия вошла в ТОП-10 самых привлекательных мест для детского отдыха по цене, направлению программ (активный отдых, языковые программы и прочее), условиям доступности для инвалидов, для детей с аутизмом. Навигатор, составленный для родителей, включает в себя 798 программ детского летнего отдыха, из них 790 программ из более 40 регионов России, в том числе из Республики Башкортостан.