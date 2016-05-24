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Башкирия вошла в десятку лучших мест для детского отдыха

24 мая 2016, 16:18
Медиагруппа «Россия сегодня» и Российский фонд мира подготовили свой ежегодный обновленный выпуск интерактивного ресурса для выбора программ детского отдыха в России и за рубежом для родителей. В этом выпуске оказалась и Башкирия.

Башкирия вошла в ТОП-10 самых привлекательных мест для детского отдыха по цене, направлению программ (активный отдых, языковые программы и прочее), условиям доступности для инвалидов, для детей с аутизмом. Навигатор, составленный для родителей, включает в себя 798 программ детского летнего отдыха, из них 790 программ из более 40 регионов России, в том числе из Республики Башкортостан.

- Наш уникальный интерактивный проект постоянно развивается и дорабатывается экспертами, потому что мы понимаем, насколько важен отдых и досуг детей в период каникул, - отметила руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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