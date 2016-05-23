В Уфе в отеле Хилтон Гарден Инн Уфа Риверсайд учили гостиничному бизнесу

- Сегодня у молодых людей есть возможность узнать будущую профессию не только в теории, а заглянуть прямо в закулисье, и понять , нужно им это или нет, - продолжила тему представитель школы гостиничного бизнеса BHMS (Люцерн, Швейцария) Ольга Мышалова. - Наша школа предлагает желающим совершенствоваться в этой сфере, получить не только качественное образование, но и практический опыт. У нас есть стажировки в ведущих отелях, мы открываем двери в мир международной карьеры, даем трудоустройство по всей планете. Конечно, каждый может вернуться в Россию и работать на родине - ведь в России этот бизнес развивается сейчас как раз быстро. Я вижу, что семинар проходит хорошо, у всех горят глаза.