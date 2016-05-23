В Уфе в отеле Хилтон Гарден Инн Уфа Риверсайд учили гостиничному бизнесу

Магди Аттала лично познакомился с каждым участником семинара на английском языке, ибо все владели им на вполне хорошем уровне.
Затем участники семинара отправились на экскурсию по отелю в сопровождении сотрудников, и в каждом департаменте им дали ответы на возникающие вопросы.
Участники семинара увидели внутреннюю кухню сложного организма современной гостиницы. Работа с клиентами – основа основ в гостиничном бизнесе, - объяснила обучающимся супервайзер Анастасия.
Разумеется, в ходе семинара его участников ознакомили с гостиничными номерами. В них есть все для комфорта, в то же время ничего лишнего. Средняя цена номера в отеле – около 6 тысяч рублей в сутки с завтраком.
Всего в отеле занято примерно 150 человек персонала. Отель расположен удачно – из окон номеров открывается прекрасный вид на реку Белую, сквер и памятник Салавату Юлаеву.
Вот что рассказала непосредственный организатор тренинга Ольга Гаевская, руководитель образовательного агентства Language Bridge:
- Мы впервые проводим кросс-тренинг для людей, которые собираются построить свою карьеру в сфере гостиничного бизнеса совместно со швейцарским университетом Школы гостиничного и бизнес-менеджмента BHMS и отелем Hilton Garden Inn Ufa Riverside в Уфе. Данный тренинг дает студентам возможность поближе познакомиться с выбранной профессией, с принятыми стандартами, с мировыми брендами.
- Тренинг нацелен на получение навыков и на понимание того, что карьеру нужно строить на высоком уровне и что для этого нужно много обучаться и повышать свою квалификацию, - пояснила Ольга Гаевская. – Для этого к нам приехали представители университета Магди Атталла, и региональный менеджер Ольга, которая работает по России.
- С каждым студентом будет заключена обратная связь, - рассказала организатор тренинга. - В основном, это студенты уфимского института сервиса, которые планируют в дальнейшем развиваться , возможно, в швейцарском университете. Там есть и бакалавриат, и магистратура, и курсы повышения квалификации. Кросс тренинг - прекрасная возможность, прежде чем поехать учиться за границу, понять, чему там будут обучать, насколько ты готов к карьере в этой сфере.
- Сегодня у молодых людей есть возможность узнать будущую профессию не только в теории, а заглянуть прямо в закулисье, и понять , нужно им это или нет, - продолжила тему представитель школы гостиничного бизнеса BHMS (Люцерн, Швейцария) Ольга Мышалова. - Наша школа предлагает желающим совершенствоваться в этой сфере, получить не только качественное образование, но и практический опыт. У нас есть стажировки в ведущих отелях, мы открываем двери в мир международной карьеры, даем трудоустройство по всей планете. Конечно, каждый может вернуться в Россию и работать на родине - ведь в России этот бизнес развивается сейчас как раз быстро. Я вижу, что семинар проходит хорошо, у всех горят глаза.
- Обучение у нас идет по разным программам – от 1 года до 3-х лет, - сообщила Ольга Мышалова. - Мы проводим разные мероприятия не только в Уфе, но и в других городах. У вас в Уфе хороший отель, все сделано на профессиональном уровне. Люди – самое главное в работе, а они здесь – просто отличные.
Мы попросили высказаться о семинаре одного из его участников Лилианну.
- У меня уже есть одно высшее образование, но мне интересна эта сфера, и поэтому я здесь, планирую работать в этой отрасли, - сказала она. - Мне очень понравился такой формат обучения: не скучные лекции в аудитории, а экскурсия по гостинице и ответы на все вопросы сразу на месте. Как говорится, всё можно посмотреть, попробовать, понюхать и потрогать на месте. Все откровенно и информативно.