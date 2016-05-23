В Уфе нарисовали «Аленький цветочек»

- Идея литературной акции принадлежит руководителю регионального департамента ВГТРК, заместителю генерального директора Рифату Сабитову и генеральному директору нашего филиала Азамату Салихову. Она тут же была была подхвачена коллективом, тем более совпало, что в этом году празднуется юбилей нашего знаменитого земляка, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Редактор и ведущая телеканала «Россия Культура Башкортостан» предложила нарисовать аленький цветочек в парке Аксакова и мы решили сделать праздник, - рассказала Медиакорсеть начальник службы радиовещания ГТРК «Башкортостан» Элла Курильская. - Аудиовариант сказки будет растиражирован на 500 дисков. 1 июня в театре оперы и балета соберутся 600 детей из разных уголков Башкортостана. Каждый из них получит в подарок книгу. Кроме того будет организована выставка рисунков и поделок, которые прислали дети со всего региона. В этом творческом процессе приняли участие дети от 7 до 17 лет. Самые трогательные работы получились у семилеток. Им удалось со свойственной незамутненной честностью передать уродство зверя и красоту его души. Как сказала одна из участниц – это же некрасивое чудовище с прекрасной душой.