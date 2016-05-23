В Уфе нарисовали «Аленький цветочек»

Маленькие жители Уфы стали главными действующими лицами праздника. Они выступали на сцене, разрисовали красками рисунок аленького цветочка. Там же была представлена экспозиция творческих работ детей со всей республики. Их эмоции и впечатления от сказки нашли яркое отражение на бумаге, дереве и других материалах для творчества. Юным участникам праздника были подарены пригласительные билеты на спектакль «Том Сойер», который пройдет в Башкирском театре оперы и балета 1 июня, в международный день защиты детей.
- Идея литературной акции принадлежит руководителю регионального департамента ВГТРК, заместителю генерального директора Рифату Сабитову и генеральному директору нашего филиала Азамату Салихову. Она тут же была была подхвачена коллективом, тем более совпало, что в этом году празднуется юбилей нашего знаменитого земляка, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Редактор и ведущая телеканала «Россия Культура Башкортостан» предложила нарисовать аленький цветочек в парке Аксакова и мы решили сделать праздник, - рассказала Медиакорсеть начальник службы радиовещания ГТРК «Башкортостан» Элла Курильская. - Аудиовариант сказки будет растиражирован на 500 дисков. 1 июня в театре оперы и балета соберутся 600 детей из разных уголков Башкортостана. Каждый из них получит в подарок книгу. Кроме того будет организована выставка рисунков и поделок, которые прислали дети со всего региона. В этом творческом процессе приняли участие дети от 7 до 17 лет. Самые трогательные работы получились у семилеток. Им удалось со свойственной незамутненной честностью передать уродство зверя и красоту его души. Как сказала одна из участниц – это же некрасивое чудовище с прекрасной душой.
Литературный проект телерадиокомпании приурочен к 225-летию писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Аудиоверсию сказки можно послушать на сайте ГТРК «Башкортостан».