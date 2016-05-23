Первый заместитель главы Уфы Александр Филиппов продал квартиру в Турции

Доход первого заместителя Ялалова Александра Филиппова немного больше – около 3,7 миллиона рублей (в прошлом году было - 2,8 млн руб). У главного городского чиновника по строительству – более двух тысяч "квадратов" земли, большой дом и квартира. Квартиру в Турции господин Филиппов, по-видимому, продал: в этом году в декларации она не числится. Этим и можно объяснить увеличение доходов чиновника. Квартирой в Турции он владел напополам с супругой, у которой доход в этом году также увеличился на сопоставимую сумму.