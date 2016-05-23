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Первый заместитель главы Уфы Александр Филиппов продал квартиру в Турции

23 мая 2016, 10:22
Чиновники администрации Уфы отчитались о доходах за прошлый год. Сити-менеджер города Ирек Ялалов заработал почти на 3,7 миллиона меньше, чем в 2014 году. Первый зам Ялалова Александр Филиппов, если верить декларации, имеет доход, больше, чем у своего начальника. Но это вполне объяснимо, судя по всему, он продал квартиру в Турции.

Доход Ялалова в прошлом году составил около 4,7 миллиона рублей, из них зарплата на посту главы администрации – около 3,2 миллиона рублей. Нового имущества сити-менеджер не приобрел. В собственности у него по-прежнему – две квартиры общей площадью 175 "квадратов" и паркинг в 17,4 кв м. На супругу записаны земельный участок в 24 сотки, дом в 611 "квадратов", доля в квартире, гараж, хозяйственное строение в 175 кв м и стояночное место. В собственности у жены также два автомобиля – Toyota Prado и Toyota RAV-4.

Доход первого заместителя Ялалова Александра Филиппова немного больше – около 3,7 миллиона рублей (в прошлом году было - 2,8 млн руб). У главного городского чиновника по строительству – более двух тысяч "квадратов" земли, большой дом и квартира. Квартиру в Турции господин Филиппов, по-видимому, продал: в этом году в декларации она не числится. Этим и можно объяснить увеличение доходов чиновника. Квартирой в Турции он владел напополам с супругой, у которой доход в этом году также увеличился на сопоставимую сумму.

Зато Александр Филиппов приобрел моторную лодку Zodiac. Автомобилей в семье Филиппова по-прежнему четыре: Porsche Cayenne GTS, два Volkswagen Touareg и Ssang Yong Rexton RY4, два из них записаны на супругу.

#Новости#Афера на миллиард#Общество#Денис Объедкин
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