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Владимир Бортко станет режиссером нового фильма о Салавате Юлаеве

22 мая 2016, 00:16
В составе делегации коммунистов, которые прибыли на форум дружбы в Уфе, был и известный кинорежиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко. В кулуарах он рассказал Медиакорсеть о своих планах снять фильм о Салавате Юлаеве.

- Эта идея обсуждалась во время встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Мне она показалась очень интересной, образ национального героя Башкирии давно не воплощался в кино. Мы должны помнить свою историю и своих героев, - отметил режиссер Владимир Бортко. – Если удастся решить все вопросы, то я готов взяться за этот проект.

Единственный художественный фильм о национальном герое башкирского народа был снят режиссером Яковом Протазановым. Его премьера состоялась в далеком 1941 году.

Наша справка: Владимир Бортко - российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, народный артист РФ. Известен по фильмам и сериалам: «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Тарас Бульба».

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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