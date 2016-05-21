Владимир Бортко станет режиссером нового фильма о Салавате Юлаеве

- Эта идея обсуждалась во время встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Мне она показалась очень интересной, образ национального героя Башкирии давно не воплощался в кино. Мы должны помнить свою историю и своих героев, - отметил режиссер Владимир Бортко. – Если удастся решить все вопросы, то я готов взяться за этот проект.