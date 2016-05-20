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Прокуроры начали проверку башкирского агентства по привлечению инвестиций

20 мая 2016, 17:08
Прокуратура начала проверку агентства по привлечению инвестиций Башкирии. Поводом для проверки послужили жалобы сотрудников на не выплаченную им заработную плату.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в компании, перебои с выплатами заработной платы сотрудникам агентства начались ещё в прошлом году. В этом году люди за труд вообще ничего еще не получили. А в апреле текущего года несколько сотрудников получили уведомления о сокращении. Так как задолженность по зарплате не была погашена, они уведомили руководство о прекращении работы до полного погашения долга перед сотрудниками.

По мнению источников, знакомых с ситуацией, выплата заработной платы прекратилась после ареста судебными приставами счетов агентства. Напомним, приставы завели исполнительное производство в отношении агентства после того, как его бывший директор Флюр Асадуллин отсудил у него 200 тысяч рублей по иску о невыплате премии за отработанное время.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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