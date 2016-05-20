Прокуроры начали проверку башкирского агентства по привлечению инвестиций

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в компании, перебои с выплатами заработной платы сотрудникам агентства начались ещё в прошлом году. В этом году люди за труд вообще ничего еще не получили. А в апреле текущего года несколько сотрудников получили уведомления о сокращении. Так как задолженность по зарплате не была погашена, они уведомили руководство о прекращении работы до полного погашения долга перед сотрудниками.