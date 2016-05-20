Как стать красивой и здоровой. Секреты от тренера по фитнесу

Когда времени до пляжного сезона все меньше и меньше, а любимый купальник и платье трещит по швам, девушки в панике начинают худеть всеми возможными и не возможными способами. Диеты, голодовка – это, конечно, эффективные, но очень опасные методы. Мы попросили фитнес-тренера, эксперта по питанию Елену Сезёмову поделиться секретами правильного питания и красоты.