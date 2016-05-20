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Как стать красивой и здоровой. Секреты от тренера по фитнесу

20 мая 2016, 16:19
Когда времени до пляжного сезона все меньше и меньше, а любимый купальник и платье трещит по швам, девушки в панике начинают худеть всеми возможными и не возможными способами. Диеты, голодовка – это, конечно, эффективные, но очень опасные методы. Мы попросили фитнес-тренера, эксперта по питанию Елену Сезёмову поделиться секретами правильного питания и красоты.

Забегая немного вперед скажу, что за три недели такого питание, я скинула лишние три кило. При этом спортом не занималась, но активно двигалась и постоянно ходила пешком.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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