В Уфе выступят лучшие солисты Мариинского театра

Концерт начнется в 19:00 уфимского времени. В программе: арии из опер, дуэты Альмавивы и Фигаро из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»; Кончаковны и Владимира Игоревича из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь»; Леоноры и Ди Луны из оперы Дж. Верди «Трубадур»; Церлины и Дон-Жуана из оперы В. А. Моцарта «Дон –Жуан»; Неморино и Белькоре из оперы Г.Доницетти «Любовный напиток»; Лизы и Полины из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама», Недды и Сильвио из оперы Р.Леонковалло «Паяцы» . Зрители также увидят известную заключительную сцену из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин».