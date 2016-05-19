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В Уфе выступят лучшие солисты Мариинского театра

19 мая 2016, 10:21
10 июня в государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет гала-концерт ведущих солистов Мариинского театра. Впервые в Уфе можно будет услышать Марию Баянкину (сопрано), Екатерину Сергееву (меццо-сопрано), Евгения Ахмедова (тенор) и Сергея Романова (баритон). Это лучшие из лучших – ведущие солисты одного из самых знаменитых театров мира.

Концерт начнется в 19:00 уфимского времени. В программе: арии из опер, дуэты Альмавивы и Фигаро из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»; Кончаковны и Владимира Игоревича из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь»; Леоноры и Ди Луны из оперы Дж. Верди «Трубадур»; Церлины и Дон-Жуана из оперы В. А. Моцарта «Дон –Жуан»; Неморино и Белькоре из оперы Г.Доницетти «Любовный напиток»; Лизы и Полины из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама», Недды и Сильвио из оперы Р.Леонковалло «Паяцы» . Зрители также увидят известную заключительную сцену из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин».

Концерт приурочен к празднованию Дня России и Дня города Уфы.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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