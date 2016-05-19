В Башкирии с начало года бизнесу выдано кредитов более чем на 136 миллиардов

Юрлица и индвивидуальные предприниматели получили кредитов на 100,8 миллиарда рублей. Это на 40,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Снизился объем кредитования малого и среднего бизнеса - на 20%, до 18 миллиардов. При этом остаток задолженности по кредитам увеличился на 16,0% - до 78,1 млрд руб.
- Кредитные риски в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса продолжают оставаться высокими, - говорится в отчете Национального банка. - Объем просроченной задолженности с 1 апреля 2015 года увеличился на 13,9% составил 6,0 млрд руб. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам в общей сумме задолженности по кредитам на 1 апреля составляет 7,7%