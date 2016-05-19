В Башкирии с начало года бизнесу выдано кредитов более чем на 136 миллиардов

Национальный банк республики подвел итоги по банковскому сектору за первый квартал этого года. С января экономике республике выдано кредитов на 136, 4 миллиарда. Это на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.