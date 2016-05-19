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В Башкирии количество кредитов гражданам выросло на 40 процентов

19 мая 2016, 16:00
Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центробанка России подвел основные итоги банковской деятельности в регионе за первый квартал 2016 года. В том числе сообщается статистика по кредитам и вкладам населения. За это время населению было выдано кредитов на сумму 35,6 млрд руб, или на 40 процентов больше, чем в первом квартале 2015 года.

По данным на 1 апреля, жители и юрлица Башкирии были должны банкам по выданным ранее кредитам 271,1 млрд руб, что меньше, чем в прошлом году на 3,2 процента. При этом просроченная задолженность составила 26,3 млрд руб, увеличение за год - 23,5 процента (по России отмечается прирост на 17,3). Доля граждан-должников составила в общей сумме задолженности 9,7 процента (+ 2,1 к прошлому году).

Значительно больше, чем в первом квартале прошлого года, была выдано ипотечных жилищных кредитов - 6563 кредита на сумму 9,3 млрд руб, что выше аналогичных показателей 2015 года на 71,8% и 76,7% соответственно. Физлица по ипотеке должны были банкам на 1 апреля 100,3 млрд руб. Просроченная задолженность по данной категории кредитов выросла в 1,9 раза и составила 1,1 млрд руб.

Что касается вкладов населения, то они за первый квартал выросли на 16,3 процентов, граждане вложили более 303 млрд руб. В России вклады граждан за I квартал 2016 года выросли на 17,9 процента.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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