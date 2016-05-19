В Башкирии количество кредитов гражданам выросло на 40 процентов

Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центробанка России подвел основные итоги банковской деятельности в регионе за первый квартал 2016 года. В том числе сообщается статистика по кредитам и вкладам населения. За это время населению было выдано кредитов на сумму 35,6 млрд руб, или на 40 процентов больше, чем в первом квартале 2015 года.