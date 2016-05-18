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В Уфе молодежь научат гостиничному бизнесу

18 мая 2016, 17:15
В эту субботу, 21 мая, в Уфе пройдет кросс-тренинг для молодежи по гостиничному бизнесу от Hilton Garden Inn Riverside и школы бизнеса BHMS. Тренинг будут проводить профессионалы гостиничного менеджмента.

С 10 утра уфимского времени в отеле Hilton Garden Inn Riverside на улице Аксакова, 4 будет проходить тренинг с мастер-классами и лекциями. Он продлится до пяти часов вечера. Такой тренинг в России проводится впервые и предназначен он для тех, кто хочет себя посвятить гостиничному бизнесу.

В течение дня старшеклассникам и студентам расскажут о стандартах и секретах международного бренда, устроят тур по департаментам отеля и расскажут начистоту о мировой индустрии гостеприимства. По окончании тренинга участники получат сертификаты о прохождении от бизнес-школы BHMS University Centre.

Тренинг проводит Магди Атталла - бизнес-тренер, консультант и лектор в Benedict Education Group (Цюрих, Швейцария) и директор по маркетингу швейцарской Школы гостиничного и бизнес-менеджмента BHMS.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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