В Уфе молодежь научат гостиничному бизнесу

С 10 утра уфимского времени в отеле Hilton Garden Inn Riverside на улице Аксакова, 4 будет проходить тренинг с мастер-классами и лекциями. Он продлится до пяти часов вечера. Такой тренинг в России проводится впервые и предназначен он для тех, кто хочет себя посвятить гостиничному бизнесу.