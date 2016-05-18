В Уфе фермеры не могут попасть на рынки со своей продукцией

- Я прошелся по нескольким так называемым фермерским рынкам, в том числе и тому, который приводили как положительный пример, – отметил депутат Госсобрания Рашит Хайруллин. – 90 процентов мест отведено под реализацию ширпотреба, тряпок, как в 90-е годы. Почти все остальное занято продавцами импортных фруктов и овощей. И два места, на которых торгуют фермерскими продуктами. Разве для этого мы создавали такие рынки? Они нам картину не поменяют и боюсь, что почти на всех рынках такая же ситуация.