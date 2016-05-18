mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе фермеры не могут попасть на рынки со своей продукцией

18 мая 2016, 17:31
Депутаты Госсобрания Башкирии выразили свое недоумение по поводу отсутствия фермерской продукции на продовольственных рынках Уфы. Об этом на заседании рабочей группы парламента по мониторингу цен на продукты питания заявил ее руководитель Рашит Хайруллин.

- Я прошелся по нескольким так называемым фермерским рынкам, в том числе и тому, который приводили как положительный пример, – отметил депутат Госсобрания Рашит Хайруллин. – 90 процентов мест отведено под реализацию ширпотреба, тряпок, как в 90-е годы. Почти все остальное занято продавцами импортных фруктов и овощей. И два места, на которых торгуют фермерскими продуктами. Разве для этого мы создавали такие рынки? Они нам картину не поменяют и боюсь, что почти на всех рынках такая же ситуация.

- В администрации Уфы считают, что на данный момент нет необходимого количества продукции у фермеров, и чтобы прилавки не пустовали, вынуждены заполнять их, как вы выразились, ширпотребом, - ответил руководитель госкомитета по торговле Рустам Камалетдинов.

Стоит напомнить, что в прошлом году была проведена проверка, и по ее итогам половина мест на рынках, отведенных для фермеров, оказалась пустой.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44