В Башкирии к концу 2018 года останется не более двух десятков ГУПов

С 2014 года число ГУПов в республике сократилось более чем в два раза. Сейчас их осталось всего 70. Работа по их приватизации должна завершиться к концу 2018 года.
- Способы ухода от этой архаичной на наш взгляд формы разные, - пояснил журналистам министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев. – Это и классическая приватизация: акционирование, а потом продажа. И мы бы рады идти именно этим путем, но он достаточно долог. Поэтому во многих случаях сначала мы принимаем решение об укрупнении предприятия, акционировании, а только потом сможем выставлять на продажу.
На всех предприятиях вводится бизнес-планирование, рассказал министр. Оно предполагает получение выручки и чистой прибыли. Директора будут премироваться в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности.