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В Башкирии к концу 2018 года останется не более двух десятков ГУПов

18 мая 2016, 10:16
В ближайшие годы в республике будут ликвидированы все ненужные ГУПы (государственные унитарные предприятия). В прежней организационно-правовой форме останутся лишь 18-19 стратегических предприятий. В их число войдут те, которые связаны с безопасностью людей или оказывают услуги большой группе населения. Остальные будут укрупнены, акционированы и проданы.

С 2014 года число ГУПов в республике сократилось более чем в два раза. Сейчас их осталось всего 70. Работа по их приватизации должна завершиться к концу 2018 года.

- Способы ухода от этой архаичной на наш взгляд формы разные, - пояснил журналистам министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев. – Это и классическая приватизация: акционирование, а потом продажа. И мы бы рады идти именно этим путем, но он достаточно долог. Поэтому во многих случаях сначала мы принимаем решение об укрупнении предприятия, акционировании, а только потом сможем выставлять на продажу.

На всех предприятиях вводится бизнес-планирование, рассказал министр. Оно предполагает получение выручки и чистой прибыли. Директора будут премироваться в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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