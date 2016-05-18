Байкеры из Уфы прикоснулись к прекрасному

Культурный мотопробег прошел в преддверии Ночи музеев. Участники на мотоциклах посетили четыре самых известных храма искусства в городе. Двигались по Уфе колонной.
Горожане наблюдали за мотопробегом и даже фотографировали происходящее на смартфоны. Больше всего уфимцев удивило, когда мужчины на крутых байках вдруг останавливались и шли в сторону музеев.
Всего участники первого культурного мотопробега посетили: Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова, галерею "Мирас", "Арт-эксперт" и Центр современного искусства "Облака". Возили журналистов байкеры из Chopperclan.
- Спасибо ребята, прокатили с ветерком! - пишут участники в социальных сетях.
Организаторы мероприятия надеются, что такой мотопробег станет доброй традицией для Уфы.