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Байкеры из Уфы прикоснулись к прекрасному

19 мая 2016, 00:07
В столице Башкирии впервые состоялся культурный мотопробег. Журналисты и представители байкерского сообщества совместно посетили самые известные и лучшие галереи и музеи Уфы.

Культурный мотопробег прошел в преддверии Ночи музеев. Участники на мотоциклах посетили четыре самых известных храма искусства в городе. Двигались по Уфе колонной.

Горожане наблюдали за мотопробегом и даже фотографировали происходящее на смартфоны. Больше всего уфимцев удивило, когда мужчины на крутых байках вдруг останавливались и шли в сторону музеев.

Всего участники первого культурного мотопробега посетили: Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова, галерею "Мирас", "Арт-эксперт" и Центр современного искусства "Облака". Возили журналистов байкеры из Chopperclan.

- Спасибо ребята, прокатили с ветерком! - пишут участники в социальных сетях.

Организаторы мероприятия надеются, что такой мотопробег станет доброй традицией для Уфы.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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