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Владимир Путин узаконил приватизацию части «Башнефти»

17 мая 2016, 15:52
Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении 50% плюс одна акция ПАО "Башнефть" из перечня стратегических предприятий. У Башкирии пока остаются 25% плюс одна акция. Эксперты полагают, что нефтяную компанию таким образом готовят к приватизации.

Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Он был подписан 12 мая.

В федеральный план приватизации госимущества на 2014-2016 «Башнефть» не включена. Теперь же, полагают эксперты, все должно измениться. Путин, подписав такой документ, фактически узаконил приватизацию.

Владимир Бобылев, генеральный директор компании RPI, Москва:

- Да, действительно, такое решение фактически означает, что теперь компанию можно приватизировать. Скорее всего, на этот актив будет претендовать «Роснефть», у «Лукойла», я думаю, шансов меньше. Что касается госпакета 25% + одна акция, то в ближайшей перспективе он, вероятно, останется в собственности республики, так как для региона это возможность получения крупных дивидендов.

Возможное давление на Башкирию можно предотвратить специальным законом, считает депутат Госсобрания РБ Рамиль Бигнов.

- Предвидя ситуацию, месяц назад я выступил с законодательной инициативой в башкирский парламент, - рассказал Медиакорсети Рамиль Бигнов. – Суть законопроекта заключается в том, чтобы приватизацию «Башнефти», в части республиканского пакета акций, нельзя было проводить обычным порядком, а только через принятие отдельного республиканского закона. Это будет гарантировать прозрачность и публичное обсуждение приватизации республиканского пакета акций. А у главы Башкирии, который уже обозначил свою позицию о неприемлемости продажи акций «Башнефти, находящихся в распоряжении республики, будет возможность, в случае давления на него, сказать, что эти акции могут быть проданы только с соблюдением особой процедуры, с принятием Госсобранием РБ отдельного закона.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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