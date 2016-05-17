Владимир Путин узаконил приватизацию части «Башнефти»

В федеральный план приватизации госимущества на 2014-2016 «Башнефть» не включена. Теперь же, полагают эксперты, все должно измениться. Путин, подписав такой документ, фактически узаконил приватизацию.
Владимир Бобылев, генеральный директор компании RPI, Москва:
- Да, действительно, такое решение фактически означает, что теперь компанию можно приватизировать. Скорее всего, на этот актив будет претендовать «Роснефть», у «Лукойла», я думаю, шансов меньше. Что касается госпакета 25% + одна акция, то в ближайшей перспективе он, вероятно, останется в собственности республики, так как для региона это возможность получения крупных дивидендов.
Возможное давление на Башкирию можно предотвратить специальным законом, считает депутат Госсобрания РБ Рамиль Бигнов.
- Предвидя ситуацию, месяц назад я выступил с законодательной инициативой в башкирский парламент, - рассказал Медиакорсети Рамиль Бигнов. – Суть законопроекта заключается в том, чтобы приватизацию «Башнефти», в части республиканского пакета акций, нельзя было проводить обычным порядком, а только через принятие отдельного республиканского закона. Это будет гарантировать прозрачность и публичное обсуждение приватизации республиканского пакета акций. А у главы Башкирии, который уже обозначил свою позицию о неприемлемости продажи акций «Башнефти, находящихся в распоряжении республики, будет возможность, в случае давления на него, сказать, что эти акции могут быть проданы только с соблюдением особой процедуры, с принятием Госсобранием РБ отдельного закона.