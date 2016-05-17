Владимир Путин узаконил приватизацию части «Башнефти»

- Предвидя ситуацию, месяц назад я выступил с законодательной инициативой в башкирский парламент, - рассказал Медиакорсети Рамиль Бигнов. – Суть законопроекта заключается в том, чтобы приватизацию «Башнефти», в части республиканского пакета акций, нельзя было проводить обычным порядком, а только через принятие отдельного республиканского закона. Это будет гарантировать прозрачность и публичное обсуждение приватизации республиканского пакета акций. А у главы Башкирии, который уже обозначил свою позицию о неприемлемости продажи акций «Башнефти, находящихся в распоряжении республики, будет возможность, в случае давления на него, сказать, что эти акции могут быть проданы только с соблюдением особой процедуры, с принятием Госсобранием РБ отдельного закона.