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В Уфе дети станцуют, как их предки два века назад

17 мая 2016, 17:38
В другую эпоху жителей Уфы полностью окунут... дети. 18 мая в Уфе в 14:00 состоится настоящий бал юных реконструкторов. И если взрослые уфимцы проводят свои балы в театре оперы и балета, то школьники средних и старших классов гимназии №64 будут танцевать в театре кукол.

Постановка танцев XVIII- XIX вв обещает быть очень яркой – в программе такие танцы, как полонез, падеграс, менуэт, конский бранль, контрдансы "Мр. Бэвиридж", "Дыра в стене", "Темная лошадка", вальсы: "Испанский круговой", "Шотландский", "Впечатление" и "Вальс Людовика". Из народных танцев будут представлены "Кантри круг" и "Ирландская полька».

Танцевать будут ученики 8, 9 и 11 классов школы-гимназии №64. Им повезло с учительницей! Ирина Николаевна Харина, преподаватель истории в 64-ой гимназии, сама занималась постановкой танцев и арендовала театр кукол для одного из самых ярких детских выступлений Уфы.

Вход на бал абсолютно свободный.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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