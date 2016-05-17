В Уфе дети станцуют, как их предки два века назад

В другую эпоху жителей Уфы полностью окунут... дети. 18 мая в Уфе в 14:00 состоится настоящий бал юных реконструкторов. И если взрослые уфимцы проводят свои балы в театре оперы и балета, то школьники средних и старших классов гимназии №64 будут танцевать в театре кукол.