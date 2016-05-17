В Уфе дети станцуют, как их предки два века назад

Постановка танцев XVIII- XIX вв обещает быть очень яркой – в программе такие танцы, как полонез, падеграс, менуэт, конский бранль, контрдансы "Мр. Бэвиридж", "Дыра в стене", "Темная лошадка", вальсы: "Испанский круговой", "Шотландский", "Впечатление" и "Вальс Людовика". Из народных танцев будут представлены "Кантри круг" и "Ирландская полька».
Танцевать будут ученики 8, 9 и 11 классов школы-гимназии №64. Им повезло с учительницей! Ирина Николаевна Харина, преподаватель истории в 64-ой гимназии, сама занималась постановкой танцев и арендовала театр кукол для одного из самых ярких детских выступлений Уфы.
Вход на бал абсолютно свободный.