Позиция Рустэма Хамитова по поводу приватизации санаториев остается неизменной

Сегодня на встрече с журналистами министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев заявил, что вопрос о приватизации будет поднят после того, как санатории подтвердят свою прибыльность. Это, по его оценке, удастся сделать в течение одного-двух лет после акционирования.