Позиция Рустэма Хамитова по поводу приватизации санаториев остается неизменной

Чтобы прояснить ситуацию Медиакорсеть обратилась за комментарием в пресс-службу главы Башкирии. Мы спросили: «Означает ли заявление Евгения Гурьева, что Рустэм Хамитов поменял свое мнение по акционированию санаториев?».
- Глава Башкортостана неделю назад в своем заявлении четко сказал :«Никто не собирается отдавать санатории в частные руки. Речь идёт только о смене форм управления, чтобы все было открыто и прозрачно, чтобы были советы директоров, правления, чтобы решения принимались коллегиально»
Что касается озвученного сегодня на пресс-конференции мнения Евгения Гурьева, он сказал, что вопрос приватизации санаториев будет рассматриваться только после увеличения их выручки на заседании Межведомственной комиссии, - отметил, отвечая на наш вопрос, пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров.
- Это не означает, что решение автоматически будет положительным. Еще раз подчеркну, окончательное решение о приватизации принимает Глава Башкортостана, а он свою позицию по этому вопросу обозначил, - сказал пресс-секретарь главы республики.