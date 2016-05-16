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Французские скрипки подарили уфимцам

16 мая 2016, 17:40
Скрипичный Мастер Алан Карбонар и его дочь Мазарин воскресный вечер провели в Уфе. Они приехали на I Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Дело в том, что французская красавица изготавливает музыкальные инструменты. Один из которых получила обладательница второй премии Агнеш Лангер из Венгрии.

Иностранные гости подарили еще две скрипки уфимским музыкантам: концертмейстеру Национального симфонического оркестра Башкирии Ильшату Муслимову, второй инструмент отдан в средний специальный музыкальный колледж. Эта скрипка совершенно новая, произведена в 2016 году.

Кстати, Алан Карбонар живет в Мирекуре, этот город считается столицей скрипичного производства. Мастер делает инструменты для известнейших музкантов, таких как Жерара Коссэ, Григоря Жислина, Цветлина Руссева. Не удивительно, что дочь пошла по стопам отца.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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