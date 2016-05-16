Французские скрипки подарили уфимцам

Скрипичный Мастер Алан Карбонар и его дочь Мазарин воскресный вечер провели в Уфе. Они приехали на I Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Дело в том, что французская красавица изготавливает музыкальные инструменты. Один из которых получила обладательница второй премии Агнеш Лангер из Венгрии.