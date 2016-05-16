Французские скрипки подарили уфимцам

Иностранные гости подарили еще две скрипки уфимским музыкантам: концертмейстеру Национального симфонического оркестра Башкирии Ильшату Муслимову, второй инструмент отдан в средний специальный музыкальный колледж. Эта скрипка совершенно новая, произведена в 2016 году.
Кстати, Алан Карбонар живет в Мирекуре, этот город считается столицей скрипичного производства. Мастер делает инструменты для известнейших музкантов, таких как Жерара Коссэ, Григоря Жислина, Цветлина Руссева. Не удивительно, что дочь пошла по стопам отца.