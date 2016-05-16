17-летняя девушка из Башкирии претендует на титул «Королева России – 2016»

В модельном агентстве «Мисс Башкортостан» все говорят только о том, что именно Рамина заслуживает самых высоких позиций в конкурсе красоты, который проходит в эти дни в Москве. Девушка уже отличилась на конкурсе красоты два года назад – стала «Мисс Нефтекамск-2014». Так что опыт участия в подобных конкурсах у юной красотки уже есть.
Участница учится на дизайнера интерьеров, увлекается боксом и мечтает о создании собственной линии одежды.
Финальное шоу состоится 21 мая. В конкурсе участвует 50 красавиц, но только две из них станут победительницами и отправятся в путешествие в Индию. Поддержку фестивалю оказывает Центр культуры Индии, поэтому помимо титула «Королева России» учреждена еще одна номинация - «Принцесса Индии».