В Уфе триумфальным гала-концертом завершился I Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова

- В Башкортостане произошло большое мировое событие, которое благодаря современным средствам коммуникации осветили во всем мире. Для меня самым важным явилось участие простых людей, которые приходили сами, по собственному желанию, - подчеркнул на церемонии награждения победителей и призеров Владимир Спиваков, - Я видел, сколько радости было в их сердцах. Когда человек радостный — он дарит всем окружающим эту радость. Люди на время забыли тяготы жизни, и у них душа воспарилась и запела. Маэстро завершая свою речь процитировал слова выдающегося башкирского поэта Мустая Карима: «Я узнаю России милой звезду мою, судьбу мою, я наливаюсь новой силой. Я оживаю, я пою».