В Уфе триумфальным гала-концертом завершился I Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова

- В Башкортостане произошло большое мировое событие, которое благодаря современным средствам коммуникации осветили во всем мире. Для меня самым важным явилось участие простых людей, которые приходили сами, по собственному желанию, - подчеркнул на церемонии награждения победителей и призеров Владимир Спиваков, - Я видел, сколько радости было в их сердцах. Когда человек радостный — он дарит всем окружающим эту радость. Люди на время забыли тяготы жизни, и у них душа воспарилась и запела. Маэстро завершая свою речь процитировал слова выдающегося башкирского поэта Мустая Карима: «Я узнаю России милой звезду мою, судьбу мою, я наливаюсь новой силой. Я оживаю, я пою».
- Я знаю, наши дорогие уфимцы, жители республики, что Владимиру Теодоровичу предлагали проведение подобного конкурса Лондон, Мадрид и Париж и многие города мира. Но Спиваков – наш земляк и выбрал Уфу. Огромное вам за это спасибо, - сказал, приветствуя зал и конкурсантов, глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он поблагодарил членов жюри, которые нашли время в своем плотном концертном графике, музыкантов двух оркестров и поздравил конкурсантов, у которых впереди замечательное, великолепное будущее.
- Пусть конкурс станет ещё одним брендом нашей республики, культурным брендом. Мне хотелось бы сделать Вам, Владимир Теодорович, предложение – провести через два года II конкурс имени Владимира Спивакова в Уфе, - отметил Рустэм Хамитов. Свое выступление глава республики также как и маэстро завершил цитатой, зачитав слова великого Булата Окуджавы: «Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь».
Если имена победителей и призеров уже были известны и все знали, какие скрипки им достанутся, интригой оставалось имя обладателя приза зрительских симпатий. Под аплодисменты публики эта награда и сумма в размере 500 тысяч рублей была вручена 18-летней уфимке Анастасии Мамяшевой.
Потом Настя призналась нам, что эту сумму она потратит на свое дальнейшее обучение. В этом году юная уфимка собирается поступать учиться в Московскую консерваторию. Помимо зрительского приза Анастасия Мамяшева получила один из специальных призов «Надежда», другой достался московской скрипачке Марии Лундиной. Эти призы были учреждены фондом имени Мустая Карима. Их вручил учредитель фонда, меценат Тимербулат Каримов, который приветствовал публику на башкирском языке.
Кстати фонд, который носит имя великого башкирского поэта, приобрел еще и скрипку работы российского мастера Игоря Улицкого стоимостью более 20 тысяч евро. Ее получил обладатель третьей премии россиянин Леонид Железный.
Маи Судзуки из Японии, которая разделила вторую премию с Агнеш Ланге из Венгрии, получила в пожизненное пользование скрипку, изготовленную Марией Стрельниковой и приобретенную лично Владимиром Спиваковым. Дочь знаменитого мастера Вадима Стрельникова живет в Кремоне, где жива древняя школа изготовления скрипок.
А венгерской скрипачке достался музыкальный инструмент, стоимостью 40 тысяч работы французского мастера Алена Карбанора, который лично доставил ее в Уфу и подарил конкурсу свою работу. В столицу Башкирию Карбонар приехал вместе с дочерью, которая обучается у него старинному ремеслу с девяти лет. Ален и его дочь также привезли еще два инструмента, скрипка работы Карбонара старшего была преподнесена в дар Национальному симфоническому оркестру Башкирии, а его 16-летняя дочь подарила изготовленный ею музыкальный инструмент одной из музыкальных школ Уфы.
В первом отделении гала-концерта перед зрителями выступили Леонид Железный, Агнеш Лангер и Маи Судзуки. Каждый из них показал свой талант и умение и по праву заслужил бурные аплодисменты уфимской публики.
Главный приз конкурса - скрипка работы Карло Джузеппе Оддоне, великолепного итальянского мастера XIX века, была вручена 15-летнему Даниэлю Лозаковичу из Швеции.
– Этот конкурс станет самым значительным в мире, нигде, ни на одном конкурсе не дарят скрипки навсегда, тем более такие уникальные, которую получил я, - сказал юный шведский талант, - я безмерно счастлив и меня переполняют эмоции.
Во втором отделении гала-концерта Даниэль показал уфимской публике, что не зря жюри сделало выбор в его пользу. Он сыграл скрипичный концерт Бетховена. Игру юного музыканта сопровождал Национальный симфонический оркестр Башкирии с участием солистов Национального филармонического оркестра России. За дирижерским пультом был сам маэстро Владимир Спиваков. Смотреть за тем, как вдохновенно и без тени смущения играет совсем еще юный Даниэль, было одно удовольствие.
А работа маэстро за дирижерским пультом просто завораживала. Гениальный талант Владимира Теодоровича нельзя описать скупыми словами. Это просто надо видеть своими глазами. Он живет в музыке, вместе с ним также в этом чарующем мире находятся все музыканты оркестра. Весь зал, стоя в течение 10 минут аплодировал одному из выдающихся скрипачей и дирижеров мира, оркестрантам и победителю конкурса.
- Я был на многих международных конкурсах, но этот был самый простой и самый успешный, - отметил по завершении гала-концерта, отвечая на вопросы журналистов член жюри Тарас Габора (Канада). - Уфа и уфимцы должны быть счастливы, что здесь родился один из самых выдающихся скрипачей XX века Владимир Спиваков и надеюсь, что этот конкурс станет частью культурной жизни России.
- Уфа стала скрипичной столицей, я доволен и счастлив, публика отдала нам свое тепло и свою любовь, - сказал журналистам немного уставший, но счастливый Владимир Спиваков, - про второй конкурс отвечу словами Льва Николаевача Толстого: ЕБЖ – если будем живы».