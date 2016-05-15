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В Башкирии отремонтируют дорогу Дюртюли - Нефтекамск

15 мая 2016, 18:25
В 2016 году запланирован ремонт дороги межмуниципального значения Дюртюли-Нефтекамск общей протяженностью 91 километр, сообщили в госкомтрансе Башкирии.

Дорога Дюртюли-Нефтекамск проходит через три района Башкирии: Дюртюлинский, Калтасинский и Краснокамский.

- Всего в этом сезоне будет отремонтировано 58 километров дороги, в том числе участок на въезде в Нефтекамск, - сообщили в госкомтрансе республики.

Сейчас дорога разделена между тремя собственниками: управлению дорожного хозяйства принадлежит 84 километра, с 84 по 88 километра - компании ОАО «Башнефть» (этот участок готовится к передаче в госсобственность Республики Башкортостан – прим.), с 88-91километр - находится в муниципальной собственности города Нефтекамск.

Всего в рамках территориального заказа в 2016 году в Башкирии отремонтируют более 600 километров региональных дорог.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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