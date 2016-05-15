Победителем первого конкурса скрипачей Владимира Спивакова стал 15-летний Даниэль Лозакович из Швеции

- Дорогие друзья, я хочу вас всех поздравить с лауреатами, и с тем, что все жюри с огромной радостью и счастьем, без каких-либо сомнений, определили лауреатов Конкурса моего имени в городе, где я родился. Отдельная благодарность главе Башкортостана за идею провести конкурс в Уфе. Спасибо Вам, Рустэм Закиевич!» — отметил Владимир Спиваков.