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Победителем первого конкурса скрипачей Владимира Спивакова стал 15-летний Даниэль Лозакович из Швеции

15 мая 2016, 04:22
В Уфе назван победитель I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Им стал 15-летний Даниэль Лозакович из Швеции. Вторую премию жюри решило присудить сразу двум музыкантам – венгерской скрипачке Агнеш Лангер и японке Маи Судзуки. Третья премия досталась Леониду Железному из России.

Шведский музыкант получит уникальный инструмент – скрипку работы мастера Carlo Guiseppe Oddone. Она была выпущена в 1895 года и куплена за 100 тысяч евро, хотя ее стоимость оценивается значительно выше. Журналисты "Медиакорсети" первыми увидели эту скрипку, которую эксклюзивно показал маэстро.

- Судя по тому, как вы аплодируете и радуетесь, значит, мы все правильно и честно решили, - сказал, объявляя имена победителей со сцены Государственного концертного зала «Башкортостан» Владимир Спиваков.

- Дорогие друзья, я хочу вас всех поздравить с лауреатами, и с тем, что все жюри с огромной радостью и счастьем, без каких-либо сомнений, определили лауреатов Конкурса моего имени в городе, где я родился. Отдельная благодарность главе Башкортостана за идею провести конкурс в Уфе. Спасибо Вам, Рустэм Закиевич!» — отметил Владимир Спиваков.

Как отметил маэстро, 15 мая на Гала-концерте будут вручены специальные премии «Надежда». Тогда же будет награжден и обладатель приза зрительских симпатий. Голосование на сайте конкурса продлится до 18.00 15 мая. Размер премии в этой номинации эквивалентен 500 тыс. рублей.

Даниэль Лозакович начал учиться игре на скрипке в возрасте шести лет, а в девятилетнем возрасте дебютировал в качестве солиста в сопровождении Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Сотрудничал с Национальным оркестром Лиона под управлением Леонарда Слаткина, Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Ливерпульским филармоническим оркестром под управлением Василия Петренко, Камерным оркестром миланского театра «Ла Скала» и многими другими.

Напомним, что международный конкурс скрипачей проходит в Уфе при поддержке главы Башкирии и министерства культуры России.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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