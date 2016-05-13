Владимир Спиваков в Уфе специально для «Медиакорсети» показал скрипку - Гран-при международного конкурса скрипачей

- Этот инструмент уникален, ему более 100 лет. Сделан он из дерева, которому больше 200 лет, - сказал, рассказывая о скрипке Владимир Теодорович, - в традициях лучших итальянских мастеров, это просто красавица. Прелесть этого инструмента еще и в том, что ее никто не вскрывал, и не прикасался. Когда на скрипке появляются трещины, ее нужно вскрывать и как человека оперировать, это очень сложный процесс. Каждое такое вскрытие стоит около 10 тысяч евро, - подчеркнул знаменитый музыкант.