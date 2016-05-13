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Владимир Спиваков в Уфе специально для «Медиакорсети» показал скрипку - Гран-при международного конкурса скрипачей

14 мая 2016, 01:19
Маэстро Владимир Спиваков сегодня журналистам нашего информационного агентства эксклюзивно показал скрипку, которая достанется победителю I Международного конкурса скрипачей его имени.

- Этот инструмент уникален, ему более 100 лет. Сделан он из дерева, которому больше 200 лет, - сказал, рассказывая о скрипке Владимир Теодорович, - в традициях лучших итальянских мастеров, это просто красавица. Прелесть этого инструмента еще и в том, что ее никто не вскрывал, и не прикасался. Когда на скрипке появляются трещины, ее нужно вскрывать и как человека оперировать, это очень сложный процесс. Каждое такое вскрытие стоит около 10 тысяч евро, - подчеркнул знаменитый музыкант.

Напомним, что победитель I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова будет награжден скрипкой работы мастера Carlo Guiseppe Oddone. Она была выпущена в 1895 году и как вы сами могли убедиться, посмотрев наше видео - находится в прекрасном состоянии. Уникальный музыкальный инструмент был куплен за 100 тысяч евро, хотя ее стоимость оценивается значительно выше.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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