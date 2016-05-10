Башстат: В Башкирии занято трудом около 1,9 млн человек

Posted 10 мая 2016, 11:40
Published 10 мая 2016, 11:40
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
В городе рабочей силы, согласно отчету, больше, чем на селе: 1,2 миллиона против 668 тысяч тысяч человек. В основном жители республики трудятся на предприятиях и в различных организациях – 74,7%. Оставшаяся четверть – это индивидуальные предприниматели, фермеры, лица, занятые в личном подсобном хозяйстве
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Как это ни печально, за постоянный труд люди далеко не всегда получают достойное вознаграждение. По данным Башстата, реальная заработная плата за прошлый год упала на 9,7%. Самая высокая зарплата в сфере производства нефтепродуктов – 60,7 тысяч рублей, добыче полезных ископаемых – 51,4 тысячи, химпроизводстве – 38,5 тысяч. Меньше всего получают работники в сфере производства кожи и обуви, сельском хозяйстве, а также в текстильном и швейном производстве. Здесь зарплата варьируется от 11,4 до 14,9 тысяч рублей.
Численность безработных за год достигла более 123 тысяч человек, или 6,1% рабочей силы. 38,5% из них – люди в возрасте до 30 лет. Большинство безработных имеют профессиональное образование: около 20 % – высшее и более 24% – среднее.
Работу с каждым днем найти все сложнее. По данным исследованиия, среднее время ее поиска превысило 7 месяцев. При этом каждый второй опрошенный обращался за помощью к родственникам, друзьям и знакомым. И только чуть более четверти безработных обращались в государственные службы занятости.