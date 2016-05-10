mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2016, 11:40

Published 10 мая 2016, 11:40

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

Башстат: В Башкирии занято трудом около 1,9 млн человек

10 мая 2016, 11:40
Башстат опубликовал информацию о рынке труда в регионе. Как следует из доклада, постоянную трудовую деятельность в Башкирии ведут 1 миллион 893 тысячи человек. Для сравнения: всего в регионе живут чуть более 4 миллионов человек.

В городе рабочей силы, согласно отчету, больше, чем на селе: 1,2 миллиона против 668 тысяч тысяч человек. В основном жители республики трудятся на предприятиях и в различных организациях – 74,7%. Оставшаяся четверть – это индивидуальные предприниматели, фермеры, лица, занятые в личном подсобном хозяйстве

.

Как это ни печально, за постоянный труд люди далеко не всегда получают достойное вознаграждение. По данным Башстата, реальная заработная плата за прошлый год упала на 9,7%. Самая высокая зарплата в сфере производства нефтепродуктов – 60,7 тысяч рублей, добыче полезных ископаемых – 51,4 тысячи, химпроизводстве – 38,5 тысяч. Меньше всего получают работники в сфере производства кожи и обуви, сельском хозяйстве, а также в текстильном и швейном производстве. Здесь зарплата варьируется от 11,4 до 14,9 тысяч рублей.

Численность безработных за год достигла более 123 тысяч человек, или 6,1% рабочей силы. 38,5% из них – люди в возрасте до 30 лет. Большинство безработных имеют профессиональное образование: около 20 % – высшее и более 24% – среднее.

Работу с каждым днем найти все сложнее. По данным исследованиия, среднее время ее поиска превысило 7 месяцев. При этом каждый второй опрошенный обращался за помощью к родственникам, друзьям и знакомым. И только чуть более четверти безработных обращались в государственные службы занятости.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика