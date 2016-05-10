Башстат: В Башкирии занято трудом около 1,9 млн человек

Как это ни печально, за постоянный труд люди далеко не всегда получают достойное вознаграждение. По данным Башстата, реальная заработная плата за прошлый год упала на 9,7%. Самая высокая зарплата в сфере производства нефтепродуктов – 60,7 тысяч рублей, добыче полезных ископаемых – 51,4 тысячи, химпроизводстве – 38,5 тысяч. Меньше всего получают работники в сфере производства кожи и обуви, сельском хозяйстве, а также в текстильном и швейном производстве. Здесь зарплата варьируется от 11,4 до 14,9 тысяч рублей.