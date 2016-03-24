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Posted 24 марта 2016, 03:10

Published 24 марта 2016, 03:10

Modified 10 ноября 2022, 18:39

Updated 10 ноября 2022, 18:39

Виктор Королев исполнит для уфимцев полюбившиеся публике песни

24 марта 2016, 03:10
14 апреля во Дворце молодежи состоится долгожданный концерт Виктора Королева. Его концертная программа «Букет из белых роз» объединяет всё то лучшее, что было создано за многие годы творчества. В концерте прозвучат полюбившиеся всем песни: «Не стану ждать на берегу», «Пьяная вишня», «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Я брошу жизнь к твоим ногам», «Качают небо золотые купола», «Девчонка рыжая» и многие другие хиты, которые вот уже много лет радуют поклонников певца.

Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос непременно найдут отклик в сердцах слушателей. За последние годы Виктор Королев был удостоен многих наград и музыкальных премий, но самая главная премия, по словам самого артиста, — «это народная любовь и признание слушателей, дороже этого ничего нет!».

Билеты на концерт Виктора Королёва в Уфе: от 600 до 2500. Заказать билеты можно по тел.: /347/ 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра "Радус" http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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