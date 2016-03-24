Виктор Королев исполнит для уфимцев полюбившиеся публике песни

14 апреля во Дворце молодежи состоится долгожданный концерт Виктора Королева. Его концертная программа «Букет из белых роз» объединяет всё то лучшее, что было создано за многие годы творчества. В концерте прозвучат полюбившиеся всем песни: «Не стану ждать на берегу», «Пьяная вишня», «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Я брошу жизнь к твоим ногам», «Качают небо золотые купола», «Девчонка рыжая» и многие другие хиты, которые вот уже много лет радуют поклонников певца.

Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос непременно найдут отклик в сердцах слушателей. За последние годы Виктор Королев был удостоен многих наград и музыкальных премий, но самая главная премия, по словам самого артиста, — «это народная любовь и признание слушателей, дороже этого ничего нет!». Билеты на концерт Виктора Королёва в Уфе: от 600 до 2500. Заказать билеты можно по тел.: /347/ 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра "Радус" http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus