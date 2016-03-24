Виктор Королев исполнит для уфимцев полюбившиеся публике песни

Posted 24 марта 2016, 03:10
Published 24 марта 2016, 03:10
Modified 10 ноября 2022, 18:39
Updated 10 ноября 2022, 18:39
Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос непременно найдут отклик в сердцах слушателей. За последние годы Виктор Королев был удостоен многих наград и музыкальных премий, но самая главная премия, по словам самого артиста, — «это народная любовь и признание слушателей, дороже этого ничего нет!».
Билеты на концерт Виктора Королёва в Уфе: от 600 до 2500. Заказать билеты можно по тел.: /347/ 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра "Радус" http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus