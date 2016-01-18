В Уфе нашли способ бороться с колорадским жуком с помощью безвредного для человека гриба

Ученые из института биохимии и генетики уфимского научного центра РАН нашли способ бороться с колорадским жуком с помощью гриба Beauveria bassiana, который может внедряться в ткани растений и жить в них. Ученые решили опытным путем проверить, смогут ли эти микроорганизмы нанести вред колорадским жукам. Они вырастили в лаборатории зараженные растения и «накормили» ими личинок и взрослых особей насекомых. Через 21 день у взрослых жуков выявили признаки паталогии и снижение жизнеспособности, а личинки начали терять жизнеспособность уже спустя сутки. Таким образом, найден способ бороться с надоевшими всем садовыми вредителями, не нанося вред человеку – гриб безопасен для людей.

Ученые из института биохимии и генетики уфимского научного центра РАН нашли способ бороться с колорадским жуком с помощью гриба Beauveria bassiana, который может внедряться в ткани растений и жить в них. Ученые решили опытным путем проверить, смогут ли эти микроорганизмы нанести вред колорадским жукам. Они вырастили в лаборатории зараженные растения и «накормили» ими личинок и взрослых особей насекомых. Через 21 день у взрослых жуков выявили признаки паталогии и снижение жизнеспособности, а личинки начали терять жизнеспособность уже спустя сутки. Таким образом, найден способ бороться с надоевшими всем садовыми вредителями, не нанося вред человеку – гриб безопасен для людей.