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Posted 18 января 2016, 07:01

Published 18 января 2016, 07:01

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

В Уфе нашли способ бороться с колорадским жуком с помощью безвредного для человека гриба

18 января 2016, 07:01
Ученые из института биохимии и генетики уфимского научного центра РАН нашли способ бороться с колорадским жуком с помощью гриба Beauveria bassiana, который может внедряться в ткани растений и жить в них. Ученые решили опытным путем проверить, смогут ли эти микроорганизмы нанести вред колорадским жукам. Они вырастили в лаборатории зараженные растения и «накормили» ими личинок и взрослых особей насекомых. Через 21 день у взрослых жуков выявили признаки паталогии и снижение жизнеспособности, а личинки начали терять жизнеспособность уже спустя сутки. Таким образом, найден способ бороться с надоевшими всем садовыми вредителями, не нанося вред человеку – гриб безопасен для людей.
Ученые из института биохимии и генетики уфимского научного центра РАН нашли способ бороться с колорадским жуком с помощью гриба Beauveria bassiana, который может внедряться в ткани растений и жить в них. Ученые решили опытным путем проверить, смогут ли эти микроорганизмы нанести вред колорадским жукам. Они вырастили в лаборатории зараженные растения и «накормили» ими личинок и взрослых особей насекомых. Через 21 день у взрослых жуков выявили признаки паталогии и снижение жизнеспособности, а личинки начали терять жизнеспособность уже спустя сутки. Таким образом, найден способ бороться с надоевшими всем садовыми вредителями, не нанося вред человеку – гриб безопасен для людей.
#Экономика#Новости
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