Автоинспекторы проверили водителей уфимских маршруток на соблюдение ПДД

Вчера, 21 декабря, Госавтоинспекция Уфы провела рейд среди водителей городских маршруток. Сотрудники дорожной полиции скрытно следили за общественным транспортом, следуя «вместе с ним» по маршруту. Оказалось, что многие водители частенько нарушают правила. Так «Газель» 244 маршрута от начала до конца рейса трижды нарушила ПДД. На конечной остановке водителя ждал неприятный сюрприз – его привлекли к административной ответственности. А вот самым законопослушным водителем оказалась женщина. Следуя по маршруту №69, начиная от остановки «Юношеская библиотека» и до конечной, водительница ни разу не нарушила правил движения. За это представительницу слабого пола наградили коробкой конфет.