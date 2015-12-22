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Posted 22 декабря 2015, 06:35

Published 22 декабря 2015, 06:35

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Автоинспекторы проверили водителей уфимских маршруток на соблюдение ПДД

22 декабря 2015, 06:35
Вчера, 21 декабря, Госавтоинспекция Уфы провела рейд среди водителей городских маршруток. Сотрудники дорожной полиции скрытно следили за общественным транспортом, следуя «вместе с ним» по маршруту. Оказалось, что многие водители частенько нарушают правила. Так «Газель» 244 маршрута от начала до конца рейса трижды нарушила ПДД. На конечной остановке водителя ждал неприятный сюрприз – его привлекли к административной ответственности. А вот самым законопослушным водителем оказалась женщина. Следуя по маршруту №69, начиная от остановки «Юношеская библиотека» и до конечной, водительница ни разу не нарушила правил движения. За это представительницу слабого пола наградили коробкой конфет.
Вчера, 21 декабря, Госавтоинспекция Уфы провела рейд среди водителей городских маршруток. Сотрудники дорожной полиции скрытно следили за общественным транспортом, следуя «вместе с ним» по маршруту. Оказалось, что многие водители частенько нарушают правила. Так «Газель» 244 маршрута от начала до конца рейса трижды нарушила ПДД. На конечной остановке водителя ждал неприятный сюрприз – его привлекли к административной ответственности. А вот самым законопослушным водителем оказалась женщина. Следуя по маршруту №69, начиная от остановки «Юношеская библиотека» и до конечной, водительница ни разу не нарушила правил движения. За это представительницу слабого пола наградили коробкой конфет.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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