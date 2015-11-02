Пьяный водитель на ночной улице умудрился сбить три авто, три человека пострадали

Сразу три машины умудрился повредить пьяный водитель, рассекавший по ночным уфимским улицам на «Тойота Рав-4». Около часа ночи 1 ноября 32-летний мужчина, двигаясь со стороны улицы Лесотехникума в сторону Южного проезда, врезался в три попутных автомобиля - «Тойоту Королла», «Форд Фокус» и «Рено Флюинс». От столкновения пострадали 37-летний водитель «Рено» и два его пассажира 50 и 22 лет. Они обратились в больницу за медицинской помощью. Позже выяснилось, что виновник аварии не только сел за руль нетрезвым, но и не имел водительского удостоверения.

Сразу три машины умудрился повредить пьяный водитель, рассекавший по ночным уфимским улицам на «Тойота Рав-4». Около часа ночи 1 ноября 32-летний мужчина, двигаясь со стороны улицы Лесотехникума в сторону Южного проезда, врезался в три попутных автомобиля - «Тойоту Королла», «Форд Фокус» и «Рено Флюинс». От столкновения пострадали 37-летний водитель «Рено» и два его пассажира 50 и 22 лет. Они обратились в больницу за медицинской помощью. Позже выяснилось, что виновник аварии не только сел за руль нетрезвым, но и не имел водительского удостоверения.