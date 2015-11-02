18-летняя студентка БГПУ погибла на белорецкой трассе под перевернувшейся машиной

В минувшую пятницу на 92 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк опрокинулся в кювет «вазовский» автомобиль 14-й модели. По данным УГИБДД МВД по РБ, 21-летний житель Белорецкого района Башкирии, управлявший отечественным авто, во время гололеда превысил скорость. Машина перевернулась и погребла под собой 18-летнюю студентку первого курса Башкирского педагогического университета. Девушка погибла на месте.