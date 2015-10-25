Режиссер Лариса Садилова: «Кино было той отраслью, которая кормила страну»

– Я училась во ВГИКе во времена Советского Союза. Это был интернациональный институт, вместе с нами учились казахи, грузины, таджики, армяне, азербайджанцы, перуанцы, афганцы, африканцы... У меня нет того фашистского отношения к азиатам, которое теперь появилось, что мы хозяева, а они рабы, которые нас обслуживают. Я ненавижу это и в себе, и в других. Меня воспитали, что все равны. Мигранты – примета не только Москвы. История, которую я рассказала в фильме «Она», произошла в нашем дачном поселке. Из Таджикистана приехала к любимому девушка, он обещал на ней жениться, но потом вернулся на родину и завел там семью, а ее бросил в России. На этой основе я написала сценарий. Но в реальности все было куда печальней. Брошенная девушка пошла по рукам среди земляков. Слава богу, все закончилась нормально. Она решила вернуться домой и в поезде познакомилась с молодым человеком из Таджикистана. Вскоре они поженились. Но такие истории не всегда заканчиваются хорошо, потому что домой эти женщины вернуться не могут и здесь никому не нужны. Мысль была такая: гастарбайтеры уезжают, и провожают их русские женщины. Мне хотелось, чтобы наши русские мужики посмотрели на эту ситуацию. Я знаю отношения с мигрантами изнутри, мой муж родом из Душанбе, наполовину таджик. Готовясь к съемкам, я была заряжена негативно, потому что много читала об этой теме в СМИ. Главная героиня фильма «Она» должна была быть плакальщицей на похоронах. Есть такая профессия в Азии. Но потом я убрала из фильма все, что связано со смертью. Я поняла, что не такие уж они бедные, эти мигранты. Бросают своих жен в Азии, не присылают денег, находят здесь других, русских, молдаванок или живут на две семьи. Это уже не просто отношения, здесь в России у таких смешанных пар рождаются дети. Эта проблема острая и для Таджикистана, и для России.