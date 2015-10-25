Победитель «Танцев» Ильшат Шабаев: «Девушку я нашел, теперь нужно пережить гастроли»

– Школа – это не показатель. Я мог открыть ее и десять лет назад. Самое главное – твое отношение к танцу, насколько ты живешь в нем и ищешь себя в самых разных направлениях, как отдаешься этому, что оно тебе дает. Одно дело работать, когда у тебя контракт, и ты выходишь на сцену независимо от того, есть у тебя настроение и силы или нет, и другое, когда у тебя все в порядке, и ты ищешь себя, тренируешься, занимаешься, сочиняешь сам. Это важнее. Это и есть наша жизнь.