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В Уфе чеченский «Вайнах» отметит 90-летие Эсамбаева

23 октября 2015, 23:02
4 ноября в ГКЗ «Башкортостан» состоится юбилейный концерт Государственного ансамбля танца «Вайнах» с новой программой, приуроченной к 75-летию со дня образования ансамбля и 90-летию народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева. Считается, что Вайнахи – это древнейший коренной народ Кавказа, а их правитель носил имя «Кавказ», от которого и произошло название местности.

Образ жизни, нрав коренных народов Северного Кавказа является символом независимости, гордости и храбрости. И на сегодняшний день чеченцы и ингуши сохранили свой богатейший фольклор, частица которого представлена в незабываемых выступлениях ансамбля.

Государственный ансамбль танца Чеченской республики «Вайнах» - лауреат госпремии правительства России, кавалер Ордена имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, кавалер Ордена «Золотая звезда высшей степени» Хашимитского Королевства Иордании, обладатель гран-при международных конкурсов и фестивалей в Испании, Италии, Франции, Германии.

Весь состав ансамбля танцует с такой самоотдачей, что каждый концерт ансамбля «Вайнах» захватывает зрительный зал и своим мастерством и динамическим напором, излучая огромный заряд оптимизма и энергии. Причем эмоциональное воздействие их искусства опирается на создание ярких хореографических произведений, будь то в форме концертной миниатюры, в сюите танцев или развернутом танцевальном полотне.

Билеты на концерт ансамбля «Вайнах» от 600 до 2000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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