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Олег Митяев презентует уфимцам новый альбом

23 октября 2015, 22:58
31 октября в «Огнях Уфы» Олег Митяев представит программу «Просыпаясь, улыбаться». Предстоящий концерт Олега Митяева станет презентацией нового альбома «Просыпаясь, улыбаться» - оптимистичный и, как всегда, верящий в лучшее. Выступления Олега Митяева подразумевают теплое общение со зрителем в простой домашней атмосфере.

Народный артист России Олег Митяев – лауреат множества премий, среди них «Золотой Остап», Премия Авторадио, дважды – премия «Шансон года» и «Овация». Так же он известный общественный деятель, активный благотворитель, под его руководством делается очень много для детей, молодых талантов, сирот, инвалидов. И конечно, артист не прекращает концертную деятельность, ценя каждую возможность встретиться со своей любимой публикой.

Артист исполняет песни, рассказывает жизненные истории, шутит.

Бард споет для вас свои новые и самые лучшие из прежних песен.

Билеты на концерт Олега Митяева: от 800 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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