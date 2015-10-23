Олег Митяев презентует уфимцам новый альбом

Народный артист России Олег Митяев – лауреат множества премий, среди них «Золотой Остап», Премия Авторадио, дважды – премия «Шансон года» и «Овация». Так же он известный общественный деятель, активный благотворитель, под его руководством делается очень много для детей, молодых талантов, сирот, инвалидов. И конечно, артист не прекращает концертную деятельность, ценя каждую возможность встретиться со своей любимой публикой.
Артист исполняет песни, рассказывает жизненные истории, шутит.
Бард споет для вас свои новые и самые лучшие из прежних песен.
Билеты на концерт Олега Митяева: от 800 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus