Олег Митяев презентует уфимцам новый альбом

Народный артист России Олег Митяев – лауреат множества премий, среди них «Золотой Остап», Премия Авторадио, дважды – премия «Шансон года» и «Овация». Так же он известный общественный деятель, активный благотворитель, под его руководством делается очень много для детей, молодых талантов, сирот, инвалидов. И конечно, артист не прекращает концертную деятельность, ценя каждую возможность встретиться со своей любимой публикой.