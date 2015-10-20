Всемирная Фольклориада-2020 пройдет в Башкирии

Фольклориада проходит с 1996 года раз в четыре года. Основная идея мероприятия – демонстрация и сохранение многообразия традиционного культурного наследия человечества.
– Примечательно, что это событие произошло во время, когда наша страна испытывает серьезное санкционное давление, – отметил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. – Это говорит, прежде всего, о том, что культура является тем идеальным инструментом, который позволяет в эпоху любых политических напряженностей поддерживать открытыми каналы для общения, взаимодействия и понимания. Несомненно, великая русская культура – «мягкая сила» нашей страны. Решение о проведении фестиваля у нас в стране подчеркивает роль России в сохранении мирового культурного наследия и памяти о традициях и образе жизни наших предков.
Фольклорный праздник в Башкирии продлится две недели. Предполагается, что в нем примут участие около трёх тысяч артистов из 60-80 стран, которые представят жителям и гостям республики традиционную музыку, танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство своих регионов. Гости фестиваля смогут принять участие в интерактивных мастер-классах, обучиться традиционным искусствам разных народов, освоить игру на народных музыкальных инструментах, попробовать необычные национальные блюда.
– Я очень рад, что Башкортостан примет этот грандиозный фестиваль, – сказал глава республики Рустэм Хамитов на оперативном совещании в Правительстве РБ. – В ближайшие четыре года нам предстоит активно поработать в части подготовки к Фольклориаде. Мы должны привести в порядок и унифицировать сценические площадки по всей республике, продолжить работу по благоустройству наших городов и районов. Такая задача поставлена Правительству республики и всем муниципалитетам.
Башкирская Всемирная Фольклориада станет шестой по счету. До этого фестиваль приводился в Голландии, Японии, Венгрии, Южной Корее. Страной проведения Всемирной Фольклориады-2016 станет Мексика.