Всемирная Фольклориада-2020 пройдет в Башкирии

– Примечательно, что это событие произошло во время, когда наша страна испытывает серьезное санкционное давление, – отметил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. – Это говорит, прежде всего, о том, что культура является тем идеальным инструментом, который позволяет в эпоху любых политических напряженностей поддерживать открытыми каналы для общения, взаимодействия и понимания. Несомненно, великая русская культура – «мягкая сила» нашей страны. Решение о проведении фестиваля у нас в стране подчеркивает роль России в сохранении мирового культурного наследия и памяти о традициях и образе жизни наших предков.