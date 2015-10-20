Продажа недвижимости без НДФЛ

Согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению НДФЛ доходы, получаемые физическими лицами - налоговыми резидентами РФ, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более (смотрите письма Минфина России от 18.06.2015 N 03-04-05/35305, от 01.04.2015 N 03-04-05/18150, от 13.03.2015 N 03-04-05/13593, от 14.01.2015 N 03-04-05/146 и др.).