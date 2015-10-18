Корреспондент ГТРК «Башкортостан» претендует на «ТЭФИ-регион»

– Никаких сюжетов специально к конкурсу мы не готовили, решение отправить на «ТЭФИ» репортаж Юлии было спонтанным, – поделился директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов. – Незадолго до этого Юлия вернулась с престижного телефестиваля в Волгограде, где ее работу оценили очень высоко. На этой волне мы и решили принять участие в «ТЭФИ-регион». Я знаю Юлю много лет. Зову ее «мисс Эксклюзив», потому что она всегда берется за самые сложные темы, связанные с резонансными делами, криминалом, исследует досконально и выдает в эфир материал без купюр.
Как призналась Юлия Нигматуллина, на победу она особо не рассчитывала.
– В Омске, где проходил отбор 25 финалистов, во время предварительного разбора сюжетов наша работа подверглась критике за то, что выбивалась из номинации, - рассказала она. – Представители ведущих федеральных телеканалов, которые судят материалы по всей строгости новостных информационных канонов, сказали, что наш репортаж по жанру и хронометражу приближается к формату документального кино. Поэтому результаты конкурса стали для меня полной неожиданностью.
В спецрепортаже «Люди и твари» поднимается одна из самых больных и проблемных тем для Башкирии – отлова и уничтожения бездомных животных. Год назад республику потрясла новость – на севере Уфы нашли тело девятилетнего мальчика. В смерти ребенка обвинили бродячих псов, и на бездомных животных началась охота. Общество разделилось на две группы: зоозащитников и сторонников безжалостного отлова друзей человека. В отличие от многих коллег, решивших поднять рейтинги за счет материалов о животных-людоедах, Юлия решила осветить проблему со всех сторон. Материал получился бескомпромиссным, искренним и человечным, вызвав живой отклик у телезрителей.
Как рассказала Юлия, ей, автору проблемных и острых сюжетов, не раз приходилось слушать жесткие слова и обвинения в свой адрес.
– К счастью, до прямых угроз жизни в моей карьере не доходило, - смеется она. – Хотя несколько раз нам пытались разбить камеру. Но я считаю это естественным желанием людей защититься от вмешательства в их жизнь.
Главный принцип работы корреспондента, по мнению Юлии Нигматуллиной, – осветить ситуацию как можно более полно и дать высказать свое мнение всем заинтересованным сторонам.
– Стараюсь гасить конфликты, которые возникают на съемках, сводить на нет негатив и агрессию со стороны участников сюжета. Бывает, что изначально люди хотят отмолчаться, уклониться от комментариев, и мне приходится объяснять им, что озвучить свою точку зрения – в их интересах, иначе сюжет получится однобоким, - раскрывает она профессиональные секреты.
Победа на промежуточном этапе дает команде ГТРК право претендовать на получение главного приза «ТЭФИ» – бронзовой статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного и золотого диплома. Заключительный этап конкурса пройдет в Нижнем Новгороде 24–27 ноября. Вместе с уфимским корреспондентом сражаться за звание лучшего в номинации «Репортер» будут автор сюжета «Парад своими руками» иркутянка Анастасия Байдракова и Ралик Залилов из Екатеринбурга с репортажем «Назад в будущее».
Отметим, что на суд жюри «ТЭФИ-регион» также были представлены работы двух башкирских каналов - БСТ и ЮТВ. На выход в финал от ТРК «Башкортостан» в номинации «Репортер» претендовала Алия Тагирова с сюжетом «Бумага с вензелями», а также программа о спорте «На пределе» городского канала ЮТВ.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.