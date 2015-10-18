Корреспондент ГТРК «Башкортостан» претендует на «ТЭФИ-регион»

– Никаких сюжетов специально к конкурсу мы не готовили, решение отправить на «ТЭФИ» репортаж Юлии было спонтанным, – поделился директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов. – Незадолго до этого Юлия вернулась с престижного телефестиваля в Волгограде, где ее работу оценили очень высоко. На этой волне мы и решили принять участие в «ТЭФИ-регион». Я знаю Юлю много лет. Зову ее «мисс Эксклюзив», потому что она всегда берется за самые сложные темы, связанные с резонансными делами, криминалом, исследует досконально и выдает в эфир материал без купюр.