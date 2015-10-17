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Звезды сериалов приготовят уфимцам «Размазню»

17 октября 2015, 22:13
22 ноября в ГКЗ «Башкортостан» звезды театра, кино и КВН под руководством режиссера Романа Самгина, автора главных хитов российской антрепризы представляют яркую, современную комедию «Размазня». Одного обаятельного неудачника бросила жена. Сжав зубы и кулаки, он решает ее вернуть. Вернуть ту, чья любовь составляла главный смысл его жизни.

Но ни в кошмарных снах, ни в самых смелых мечтах не мог он представить, какие невероятные события с ним произойдут на этом пути. Он пускается во все тяжкие… Наблюдать за тем, что происходит на сцене из-за «несчастной любви» - трогательно и в тоже время смешно до слез. В ролях: Стас Ярушин, Арарат Кещян, Владимир Фекленко, Кирилл Жандаров, Анна Бегунова, Елена Галибина.

Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

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