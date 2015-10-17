Звезды сериалов приготовят уфимцам «Размазню»

Но ни в кошмарных снах, ни в самых смелых мечтах не мог он представить, какие невероятные события с ним произойдут на этом пути. Он пускается во все тяжкие… Наблюдать за тем, что происходит на сцене из-за «несчастной любви» - трогательно и в тоже время смешно до слез. В ролях: Стас Ярушин, Арарат Кещян, Владимир Фекленко, Кирилл Жандаров, Анна Бегунова, Елена Галибина.