Звезды сериалов приготовят уфимцам «Размазню»

Но ни в кошмарных снах, ни в самых смелых мечтах не мог он представить, какие невероятные события с ним произойдут на этом пути. Он пускается во все тяжкие… Наблюдать за тем, что происходит на сцене из-за «несчастной любви» - трогательно и в тоже время смешно до слез. В ролях: Стас Ярушин, Арарат Кещян, Владимир Фекленко, Кирилл Жандаров, Анна Бегунова, Елена Галибина.
Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus