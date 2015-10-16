Александр Половцев: «Выехав в 80-е за границу, мы испытали шок»

– В 1976-м поступил в театральный институт, в 80-м его окончил, в 81-м ушел в армию, прослужил полтора года. Потом работал в театре-студии «Время», был такой при Ленконцерте. Мы объездили практически весь Советский Союз. Как-то нас пригласили в Германию. Сыграли там веселый спектакль, понравились и потом два раза в год – весной и зимой – стали выезжать с гастролями. Нас селили по семьям, а потом люди, у которых мы жили, присылали нам посылки. В 90-х, когда родился мой сын Степа, те же подгузники на резинке, которые у нас тогда еще не появились, были очень хорошей помощью. Помню, «внутренности» этих подгузников мы вытаскивали и клали туда обычную марлю, чтобы можно было зимой подольше погулять…