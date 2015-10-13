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В Уфе мужчина не удержал авто на скользкой дороге – пострадали двое детей

13 октября 2015, 11:23
В понедельник вечером, 12 октября, когда в столице Башкирии разыгралась настоящая метель, на Боровой улице в уфимском микрорайоне Шакша столкнулись встречные «ВАЗ-21103» и фургон «Ситроен Белинго». Виновником происшествия стал 31-летний водитель отечественного авто, не удержавший легковушку на скользкой дороге – он пострадал сам и подверг опасности своего семилетнего ребенка, находившегося в салоне. Также получила травмы девятилетняя девочка, ехавшая в иномарке. Обе малышки после оказания медицинской помощи отправились домой.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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