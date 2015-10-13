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В Уфе Красилов и Орлов поделят «Жену на двоих»

13 октября 2015, 15:45
21 октября во Дворце молодёжи состоится спектакль «Жена на двоих». В ролях - звезда РАМТА Петр Красилов и звезда кино Дмитрий Орлов. 8 марта. Двое мужчин спешат к любимым женщинам воодушевленные, ухоженные, с подарками. Но они оказываются запертыми в элитном лифте, элитного дома! Воля случая или превратность судьбы? Стильный, респектабельный, богатый строитель-бизнесмен и неформал, живущий по своим понятиям. Что может быть общего между ними?

Они разные, или в глубине души мы все похожи? Как быть, если уже вечереет, а лифт замер... Диспетчер не отвечает... Да еще и общество для каждого из них непонятное, странное и раздражительное. Может, стоит познакомиться поближе? Как два незнакомых мужчины, оказавшись в экстремальной ситуации, после безуспешных попыток завести лифт попытаются отпраздновать самый женский праздник исключительно в мужской компании... и что с ними происходит…

Спектакль принял участие в фестивале «Амурская осень»-2013, где получил главные призы фестиваля: за лучшую режиссуру (Игорь Касилов) и за лучшую мужскую роль (Петр Красилов).

Билеты на комедию «Жена на двоих»: от 600 до 2500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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