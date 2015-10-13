В Уфе Красилов и Орлов поделят «Жену на двоих»

Они разные, или в глубине души мы все похожи? Как быть, если уже вечереет, а лифт замер... Диспетчер не отвечает... Да еще и общество для каждого из них непонятное, странное и раздражительное. Может, стоит познакомиться поближе? Как два незнакомых мужчины, оказавшись в экстремальной ситуации, после безуспешных попыток завести лифт попытаются отпраздновать самый женский праздник исключительно в мужской компании... и что с ними происходит…
Спектакль принял участие в фестивале «Амурская осень»-2013, где получил главные призы фестиваля: за лучшую режиссуру (Игорь Касилов) и за лучшую мужскую роль (Петр Красилов).
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