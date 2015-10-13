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Актриса «Универа» Анна Хилькевич: «Мои героини простенькие, но не тупицы»

13 октября 2015, 15:54
Сериал «Универ» вполне можно назвать долгожителем канала ТНТ. Появившись в эфире в августе 2008 года, он не перестает быть интересным для зрителей всех возрастов. В октябре 2011 года канал запустил продолжение истории под названием «Универ. Новая общага». К парням присоединились прекрасные девушки – новые соседки по общежитию. Роль одной из них – белокурой Марии Беловой - исполняет актриса Анна Хилькевич, известная также по проектам «Барвиха», «Елки-2» и «Остров везения». Девушка рассказала о ролях в кино, а также о поворотах сюжета в новом сезоне «Универа», который можно увидеть на ТНТ с понедельника по четверг в 20.00.

«Выходить замуж нужно после 25»

- Анна, недавно вы вышли замуж. Что-то изменилось с появлением штампа в паспорте?

– Слава богу, ничего не поменялось. Только теперь я называю Артура мужем. А он не называет меня женой, – улыбается актриса. – Ну и колечко на пальце. Хотя, если честно, кое-что все же изменилось. Теперь, если возникают какие-то конфликты, мы их не раскручиваем до конца, стараемся беречь наше семейное счастье. Ведь какой смысл – нам вместе жить еще много-много лет, нужно прожить их в мире.

- Как изменится жизнь вашей героини в новом сезоне «Универа»?

– Маша – девочка добрая, но чересчур старательная. Из-за этого у нее все выходит не так. Вот и в новом сезоне ее старания приведут совсем не к тем последствиям, к которым хотелось бы. Но Маше нужно быть стойкой, потому что и мужчина у нее непростой, и мама у него такая же. А Вале, конечно, стоило бы объяснить своей девушке, как нужно вести себя с его мамой. Он этого не сделал, и это упущение дорого ему обойдется.

- Ваша героиня не задумывается о замужестве. Думаете, ей еще рано?

– Думаю, она еще не совсем готова. Маше всего 22-23 года. В современном мире девушкам нужно чуть-чуть попозже замуж выходить – от 25. Конечно, все случаи индивидуальны, и там как пойдет. Но глядя на Машу, можно с уверенностью сказать – ей еще рано.

- А если бы Валентин все-таки сделал ей предложение, она бы согласилась?

– Думаю, да. А потом в панике побежала бы к девчонкам: «Что же мне делать?». В итоге тянула бы до последнего.

- Вы снялись уже в несчетном количестве серий «Универа». Еще не начали воспринимать съемки в проекте как рутину, необходимость, работу?

– Нет, у меня все еще такое же трепетно и волнительное отношение к этому проекту, как в начале съемок, чему я очень рада. Очень его люблю и хочу, чтобы скорее возобновились съемки. У меня нет этого ощущения рутины.

«Не соглашусь на развратную роль»

– У вас есть театральное и экономическое образование, к тому же вы занимаетесь музыкой. Маша учится на журналиста – не было желания попробовать себя и в этой профессии?

– Ой, нет, это очень непростая профессия. Я когда училась в академии, у нас был предмет PR, где мы периодически затрагивали журналистику. Это не совсем моя история. Да, PR мне понятен и интересен, а вот журналистика – нет.

– Как обстоят дела с полнометражными картинами?

– Сейчас я нигде не снимаюсь, потому что нахожусь на седьмом месяце беременности. Меня никуда не берут с таким животом, – смеется Анна. – Но я успела сняться в этом году в российско-американском проекте «Максимальный удар». Там играют Дэнни Трехо, Эрик Робертс и другие известные актеры. Фильм выйдет в мировой прокат. Говорю я на английском, но играю русскую любовницу персонажа Дэнни Трехо Наташу.

– На какую роль никогда не согласитесь?

– На очень развратную, если я не увижу в этом смысла, не увижу необходимости раздеваться, обнажаться. Мне также не нравится амплуа «тупой блондинки», которое мне все время приписывают. В списке моих ролей нет прямо тупых блондинок, ни разу не играла их. Мои героини просто милые, добродушные и простенькие. Но не тупицы.

- О чем сейчас мечтаете?

– Закончить стройку дома, которую начала вместе с родителями. Мечтаю, чтобы поскорее это уже случилось.

- А о чем грезит Маша Белова?

– А Маша, как обычно, о какой-нибудь новой сумочке и, возможно, о маленькой однушке в центре Москвы.

Полина ВИКТОРОВА.

Фото: пресс-служба ТНТ

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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