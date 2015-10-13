Актриса «Универа» Анна Хилькевич: «Мои героини простенькие, но не тупицы»

– Маша – девочка добрая, но чересчур старательная. Из-за этого у нее все выходит не так. Вот и в новом сезоне ее старания приведут совсем не к тем последствиям, к которым хотелось бы. Но Маше нужно быть стойкой, потому что и мужчина у нее непростой, и мама у него такая же. А Вале, конечно, стоило бы объяснить своей девушке, как нужно вести себя с его мамой. Он этого не сделал, и это упущение дорого ему обойдется.