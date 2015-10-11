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Медведь разорил дупло с бортевым медом, съев 40 килограммов лакомства

11 октября 2015, 22:59
В заповеднике Шульган-Таш, что располагается в Бурзянском районе Башкирии, дикий мишка ограбил государство на 200 тысяч рублей. Косолапый повадился воровать бортевой мед, который собирают в дуплах деревьев. При этом хозяин леса сумел преодолеть колючую проволоку, которой было обнесено дерево и разорить пчелиную семью. В течение 10 дней днем и ночью медведь лакомился чужой собственностью, в итоге сожрав 40 килограммов меда и лишив заповедник огромной суммы.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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