Медведь разорил дупло с бортевым медом, съев 40 килограммов лакомства

В заповеднике Шульган-Таш, что располагается в Бурзянском районе Башкирии, дикий мишка ограбил государство на 200 тысяч рублей. Косолапый повадился воровать бортевой мед, который собирают в дуплах деревьев. При этом хозяин леса сумел преодолеть колючую проволоку, которой было обнесено дерево и разорить пчелиную семью. В течение 10 дней днем и ночью медведь лакомился чужой собственностью, в итоге сожрав 40 килограммов меда и лишив заповедник огромной суммы.