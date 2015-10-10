В Уфу приедет чеченский «Вайнах»

И на сегодняшний день чеченцы и ингуши сохранили свой богатейший фольклор, частица которого представлена в незабываемых выступлениях ансамбля.
Государственный ансамбль танца Чеченской республики «Вайнах» - лауреат госпремии правительства России, кавалер Ордена имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, кавалер Ордена «Золотая звезда высшей степени» Хашимитского Королевства Иордании, обладатель гран-при международных конкурсов и фестивалей в Испании, Италии, Франции, Германии.
Весь состав ансамбля танцует с такой самоотдачей, что каждый концерт ансамбля «Вайнах» захватывает зрительный зал и своим мастерством и динамическим напором, излучая огромный заряд оптимизма и энергии. Причем эмоциональное воздействие их искусства опирается на создание ярких хореографических произведений, будь то в форме концертной миниатюры, в сюите танцев или развернутом танцевальном полотне.
Билеты на концерт ансамбля «Вайнах» от 600 до 2000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus