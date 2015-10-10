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В Уфу приедет чеченский «Вайнах»

10 октября 2015, 19:00
4 ноября в ГКЗ «Башкортостан» состоится юбилейный концерт Государственного ансамбля танца «Вайнах» с новой программой, приуроченной к 75-летию со дня образования ансамбля и 90-летию народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева. Считается, что Вайнахи – это древнейший коренной народ Кавказа, а их правитель носил имя «Кавказ», от которого и произошло название местности. Образ жизни, нрав коренных народов Северного Кавказа является символом независимости, гордости и храбрости.

И на сегодняшний день чеченцы и ингуши сохранили свой богатейший фольклор, частица которого представлена в незабываемых выступлениях ансамбля.

Государственный ансамбль танца Чеченской республики «Вайнах» - лауреат госпремии правительства России, кавалер Ордена имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, кавалер Ордена «Золотая звезда высшей степени» Хашимитского Королевства Иордании, обладатель гран-при международных конкурсов и фестивалей в Испании, Италии, Франции, Германии.

Весь состав ансамбля танцует с такой самоотдачей, что каждый концерт ансамбля «Вайнах» захватывает зрительный зал и своим мастерством и динамическим напором, излучая огромный заряд оптимизма и энергии. Причем эмоциональное воздействие их искусства опирается на создание ярких хореографических произведений, будь то в форме концертной миниатюры, в сюите танцев или развернутом танцевальном полотне.

Билеты на концерт ансамбля «Вайнах» от 600 до 2000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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