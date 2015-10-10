Therr Maitz зажгут уфимский танцпол

Сингл Feeling Good Tonight включает также ремикс от легендарных английских электронщиков Unkle, известных по работе с Radiohead.
15 мая 2014 года Therr Maitz отыграли беспрецедентный по количеству проданных билетов сольный концерт в Ray Just Arena. Перед 5 000 зрителей музыканты презентовали песни с альбома «Unicorn».
4 декабря 2014 года, ангажировав из Лондона ведущих сессионных музыкантов Великобритании, Therr Maitz собрали московскую публику в стенах Крокус Сити Холл, где представили уникальную концертную программу в сопровождении струнного оркестра. Особым событием концерта стала премьера песни "Robots".
Коллектив был признан самым востребованным по версии Ежегодной национальной премии «Событие года-2014».
Билеты на концерт группы Therr Maitz: от 1200 до 3300 руб. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus