Therr Maitz зажгут уфимский танцпол

12 ноября на сцене «Огней Уфы» Therr Maitz и Антон Беляев с программой «Акустика». Они рвут любой танцпол, концертный зал или открытую площадку. Начав выступать четыре года назад, они успели стать одним из самых успешных московских коллективов. Сделав свой второй альбом «Unicorn» доступным для предзаказа на iTunes, Therr Maitz стали первой группой, три песни которой одновременно заняли три первых места в чарте.