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Therr Maitz зажгут уфимский танцпол

10 октября 2015, 18:59
12 ноября на сцене «Огней Уфы» Therr Maitz и Антон Беляев с программой «Акустика». Они рвут любой танцпол, концертный зал или открытую площадку. Начав выступать четыре года назад, они успели стать одним из самых успешных московских коллективов. Сделав свой второй альбом «Unicorn» доступным для предзаказа на iTunes, Therr Maitz стали первой группой, три песни которой одновременно заняли три первых места в чарте.

Сингл Feeling Good Tonight включает также ремикс от легендарных английских электронщиков Unkle, известных по работе с Radiohead.

15 мая 2014 года Therr Maitz отыграли беспрецедентный по количеству проданных билетов сольный концерт в Ray Just Arena. Перед 5 000 зрителей музыканты презентовали песни с альбома «Unicorn».

4 декабря 2014 года, ангажировав из Лондона ведущих сессионных музыкантов Великобритании, Therr Maitz собрали московскую публику в стенах Крокус Сити Холл, где представили уникальную концертную программу в сопровождении струнного оркестра. Особым событием концерта стала премьера песни "Robots".

Коллектив был признан самым востребованным по версии Ежегодной национальной премии «Событие года-2014».

Билеты на концерт группы Therr Maitz: от 1200 до 3300 руб. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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