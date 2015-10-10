Балуев, Макеева и Матвейчук приглашают уфимцев на «Территорию страсти»

Эта опасная игра разворачивается под покровом внешне блестящего быта «высшего света» в Париже середины XVIII века. Но этот сверкающий мир таит в себе множество тайн, интриг и смертельно опасных для репутации, а часто и для жизни его обитателей. Все эти люди, самозабвенно и властно играющие судьбами других людей на самом деле всего лишь пешки в другой, Высшей Игре – игрой между Мужчиной и Женщиной.