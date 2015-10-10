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Балуев, Макеева и Матвейчук приглашают уфимцев на «Территорию страсти»

10 октября 2015, 19:03
3 ноября в ГКЗ «Башкортостан» музыкально-драматический спектакль «Территория страсти». Известный российский актер Александр Балуев впервые стал режиссером мюзикла, поставив музыкально-драматический спектакль «Территория страсти» по роману Шодерло де Лакло «Опасные связи». Музыку для спектакля написал известный актер, певец и композитор Глеб Матвейчук, он же исполняет в спектакли одну из главных ролей.

Актерский состав тоже получился звездный: Анастасия Макеева, Валерий Яременко, Эвелина Мухутдинова, Евгения Рябцева, Мария Иващенко и другие. А вот главную мужскую роль исполняет сам Александр Балуев.

Эта опасная игра разворачивается под покровом внешне блестящего быта «высшего света» в Париже середины XVIII века. Но этот сверкающий мир таит в себе множество тайн, интриг и смертельно опасных для репутации, а часто и для жизни его обитателей. Все эти люди, самозабвенно и властно играющие судьбами других людей на самом деле всего лишь пешки в другой, Высшей Игре – игрой между Мужчиной и Женщиной.

«Территория страсти» не замыкается в рамках костюмированного спектакля про XVIII век, а воплощает на сцене яркий карнавал, различных эпох, масок, музыкальных стилей, раскрывающих основную идею спектакля. Герои говорят то стилизованным «великосветским» поэтическим языком того времени, то мгновенно переходят на современный прозаический язык. В музыке чередуются то барочные, то оперные мотивы, перебиваемые отчетливыми элементами рока, и иногда даже и современной танцевальной музыкой.

Добро пожаловать на территорию страсти, в сверкающий мир, который таит в себе множество тайн и интриг!

Билеты на спектакль «Территория страсти»: от 1000 до 3500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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