В Уфе маршрутка с пассажирами налетела на фонарный столб

Крупная авария с большим числом пострадавших случилась в столице Башкирии 8 октября в 10 часов утра на проспекте Октября в районе Госцирка. По словам очевидцев, частная пассажирский автобус «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту № 51, столкнулся с китайской легковушкой «Чери», и от удара впечатался в фонарный столб. Салон маршрутки был заполнен «под завязку», пострадали восемь человек – они госпитализированы в больницу № 21. Обстоятельства аварии выясняются.