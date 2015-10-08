Мэрия Уфы продаст третий исторический особняк «за рубль»

Главное условие – реконструкция исторического здания. Торговаться начнут с 200 тысяч рублей – это ставка годовой ренты за особняк до подписания акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. Срок реконструкции не должен превышать трех лет, в противном случае штраф: 50 процентов от годовой арендной платы. После того, как дому вернут исторический облик, начинает действовать ставка «рубль за метр».