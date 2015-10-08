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Мэрия Уфы продаст третий исторический особняк «за рубль»

8 октября 2015, 23:02
Управление земельных и имущественных отношений мэрии столицы Башкирии продаст с аукциона 25-летний контракт на аренду двухэтажного особняка на улице Коммунистической, 17, известного как Дом Тихоновых, возведенного во второй половине XIX века. Торги состоятся 13 ноября.

Главное условие – реконструкция исторического здания. Торговаться начнут с 200 тысяч рублей – это ставка годовой ренты за особняк до подписания акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. Срок реконструкции не должен превышать трех лет, в противном случае штраф: 50 процентов от годовой арендной платы. После того, как дому вернут исторический облик, начинает действовать ставка «рубль за метр».

В случае с Домом Тихоновых, чья площадь 107 квадратных метров, это 107 рублей в год.

Имущественное ведомство уфимской мэрии уточнило, что особняк можно использовать под офис, торговлю и «иные виды деятельности». Также власти обязывают арендатора застраховать здание.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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