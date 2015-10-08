Мэрия Уфы продаст третий исторический особняк «за рубль»

Главное условие – реконструкция исторического здания. Торговаться начнут с 200 тысяч рублей – это ставка годовой ренты за особняк до подписания акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. Срок реконструкции не должен превышать трех лет, в противном случае штраф: 50 процентов от годовой арендной платы. После того, как дому вернут исторический облик, начинает действовать ставка «рубль за метр».
В случае с Домом Тихоновых, чья площадь 107 квадратных метров, это 107 рублей в год.
Имущественное ведомство уфимской мэрии уточнило, что особняк можно использовать под офис, торговлю и «иные виды деятельности». Также власти обязывают арендатора застраховать здание.
Дмитрий КОЛПАКОВ.