Главный гаишник республики призвал водителей «сменить летнюю обувь на зимнюю»

Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов призвал водителей региона «к профессионализму». Он напомнил, что наступил период межсезонья, когда мокрый асфальт и заморозки могут привести к серьезным трагедиям. А потому попросил всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между транспортными средствами и проверить техсостояние своих авто.