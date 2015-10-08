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Главный гаишник республики призвал водителей «сменить летнюю обувь на зимнюю»

8 октября 2015, 12:03
Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов призвал водителей региона «к профессионализму». Он напомнил, что наступил период межсезонья, когда мокрый асфальт и заморозки могут привести к серьезным трагедиям. А потому попросил всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между транспортными средствами и проверить техсостояние своих авто.

Также глава УГИБДД МВД по РБ дал совет шоферам, сомневающимся стоит ли менять летние шины на зимние.

- Если вы до сих пор сомневаетесь: нужна ли зимняя резина для транспорта, так тогда и сами ходите в летней обуви!

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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