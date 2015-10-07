В Уфе парень до смерти избил соперника, случайно встретив его у своей девушки

До смерти избил соперника 21-летний Роман Ермолаев, решивший кулаками отстоять право на сердце своей новой подруги. 6 октября молодой человек находился в доме № 17а у своей девушки на улице Жукова в уфимском микрорайоне Сипайлово, когда в дверь постучался бывший парень его возлюбленной. 26-летний Сергей Ильинчик, трудившийся спасателем в МЧС-26, ранее встречался с молодой особой, и явился к ней в квартиру в надежде восстановить отношения.