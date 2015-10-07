В Уфе парень до смерти избил соперника, случайно встретив его у своей девушки

Новый кавалер в штыки воспринял появление конкурента и набросился на него с кулаками. Оказывается, Роман Ермолаев занимался восточными единоборствами и решил на практике применить свои умения.
26-летнего мужчину привезли на скорой в больницу № 21, но он скончался этой же ночью не приходя в сознание.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня Роман Ермолаев объявлен в розыск. Как только парня поймают, он будет отвечать перед законом за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В случае, если суд признает ревнивца виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.