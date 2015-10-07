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В Уфе парень до смерти избил соперника, случайно встретив его у своей девушки

7 октября 2015, 17:27
До смерти избил соперника 21-летний Роман Ермолаев, решивший кулаками отстоять право на сердце своей новой подруги. 6 октября молодой человек находился в доме № 17а у своей девушки на улице Жукова в уфимском микрорайоне Сипайлово, когда в дверь постучался бывший парень его возлюбленной. 26-летний Сергей Ильинчик, трудившийся спасателем в МЧС-26, ранее встречался с молодой особой, и явился к ней в квартиру в надежде восстановить отношения.

Новый кавалер в штыки воспринял появление конкурента и набросился на него с кулаками. Оказывается, Роман Ермолаев занимался восточными единоборствами и решил на практике применить свои умения.

26-летнего мужчину привезли на скорой в больницу № 21, но он скончался этой же ночью не приходя в сознание.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня Роман Ермолаев объявлен в розыск. Как только парня поймают, он будет отвечать перед законом за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В случае, если суд признает ревнивца виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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